Irene Rosales habló sobre la enfermedad de su padre en 'GH DÚO'

Esto fue lo que contó la nuera de Isabel Pantoja sobre su padre durante su participación en 'Gran Hermano DÚO': "Mi padre se cayó trabajando y tiene un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros".