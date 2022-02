La pareja no puede estar más enamorada. Aunque a diario celebran su amor, Juan José y Aguasantas no han querido dejar pasar su primer San Valentín y han querido celebrar esta fecha tan señalada teniendo una romántica cena. Más allá del moderno menú del que disfrutaron, llama la atención el impresionante ramo de rosas rojas que el papá de Jimena ha querido regalar a la extronista de 'MyHyV'.

Se conocen, son amigos y se gustan desde hace años. Mucho antes incluso de comenzar su relación sentimental. Algo que la propia Santy ha confesado en la última publicación de su pareja. "Contra todo pronóstico, aquí seguimos…siendo; no necesitamos este día para celebrarnos, pero motivos no nos faltan. Lo bonito de esta foto es su cara. Aguasantas, ¡te has pasado!", escribe el ex de Alma Cortés. "Y nos mirábamos desde lejos", responde la ex de Manuel Cortés.