Alma Cortés Bollo ha preparado una fiesta por todo lo alto a su hija Jimena . La pequeña, fruto de su relación con Juan José Peña, acaba de soplar las velas de su segundo cumpleaños. Una ocasión digna de celebración en la que la hija de Raquel Bollo ha conseguido reunir a toda la familia en una mágica y divertida fiesta temática a la que no le ha faltado detalle.

No obstante, a pesar de toda la magia que se ha conseguido crear gracias a la decoración, esto no ha sido lo más importante de la fiesta. Alma Cortés Bollo y Juan José Peña pusieron fin a su relación a los pocos meses de convertirse en padres de su hija. A pesar de que su historia no llegó a buen puerto, ambos han tratado de llevarse siempre lo mejor posible por el bien de su hija.