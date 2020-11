Juancar y Raky también lo hicieron. Besos, abrazos, caricias, miradas cómplices… la tensión entre ellos era más que palpable. Los concursantes podían pasarse horas en silencio mirándose a los ojos, sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a dar el paso, pues ambos tenían pareja. No obstante, y aunque al poco tiempo de su salida del reality los dos acabasen solteros, se dejasen ver el uno al lado del otro y publicasen fotografías juntos en redes sociales, su relación no se prolongó mucho en el tiempo y nunca llegaron a oficializar su romance.

"Dentro me di cuenta de que quería dejar a mi novio", contaba la de Manresa en una entrevista que concedió a la revista Interviú en la que se mostró como Dios la trajo al mundo a los pocos meses del fin de 'GH'. "Sentía cosas muy diferentes, y no es que me gustara otro, es que me veía mejor sola", añadía tratando de explicar que Juan Carlos no había tenido nada que ver con ello. Han pasado siete años desde que las cámaras del programa se apagasen en Guadalix y ambos retomasen sus respectivas vidas, ¿quieres saber qué fue de ellos? Así es la vida actual de los exconcursantes del reality más famoso de convivencia de Telecinco...