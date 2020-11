“Los comienzos son muy duros, llegan animales en muy mal estado, pero todo es adaptarse y reconforta saber que has salvado a un ser vivo”, con esta pasión y cariño define su nueva pasión y profesión . Hace ya un año que trabaja en una conocida clínica de urgencias para animales en Alcorcón, con horarios nocturnos y pasando por las situaciones más complicadas de este oficio, sin embargo se siente extremadamente feliz con su nueva vida. “De vez en cuando me desfogo yendo a bailar a alguna academia, no tengo mucho más tiempo para ello y no creo que vuelva a dedicarme a ello”, nos cuenta.

En sus redes sociales podemos observar cómo mima a sus pacientes con los mejores cuidados post-operatorios o incluso se deja ver en acción mientras opera sin temblarle el pulso junto a sus compañeros de la clínica. “ Quién me diría a mí que me dedicaría a una profesión tan bonita y a la vez tan dura en ocasiones ”, afirma en una de sus publicaciones en plena acción.

Claro y contundente sobre su fin en el mundo del baile, no lo es tanto sobre su posible vuelta a la televisión. “Se me hizo duro que todo el mundo me reconociese por la calle” asegura, “aunque aún hoy mucha gente me reconoce en la clínica donde trabajo, ya no es lo mismo”. Plenamente feliz con su nueva vida alejado de los focos, se plantearía volver a la televisión con una condición: “Aún tengo la espinita de participar en ‘GH VIP’, me encantaría.”