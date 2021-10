Julia Janeiro ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Si hace unos días pasaba por quirófano para someterse a un aumento de pecho, ahora la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dejado a todos boquiabiertos sometiéndose a un cambio de look radical . La hermana de Andrea Janeiro ha dicho adiós a su característica y larga melena morena para dar paso a una nueva imagen de lo más arriesgada.

Y es que la influencer ha dejado a sus seguidores en auténtico shock al cambiar drásticamente su look . Desde que saltara al plano mediático al cumplir sus 18 años , Julia siempre había presumido de su cabellera, lisa, extrañarga y de color azabache. Ahora, esta imagen ya forma parte del pasado.

La joven ha dejado atrás su imagen al más puro estilo Karadashian para transformarse en la mismísima Beyoncé gracias a su nueva y todavía más larga melena rizada . Además, Juls no solo ha cambiado su corte de pelo, sino que también ha apostado por un nuevo color. La hija de Jesulín y Campanario ha dejado atrás el negro para dar paso a una melena castaña con matices rubios y pelirrojos.

Como no podía ser de otra manera, tras este lavado de imagen, la hermanastra de Andrea Janeiro no ha tardado de presumir en Instagram de su nuevo look. "Muchísimas gracias por el trato y por dejarme este pelazo", ha escrito la joven, mostrando por primera vez a cámara su larguísima melena rizada, que ahora le llega por la cadera.