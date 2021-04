Julia Janeiro cumple 18 años. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario estrena mayoría de edad dispuesta a convertirse en un nuevo y potente personaje público. A diferencia de su hermana Andrea, que jamás ha querido o pretendido hacerse un hueco en el panorama social, Julia ya despunta maneras en redes sociales, donde cuenta con cerca de 80 mil seguidores . Hoy se cumplen 18 años del día en el que 'La Jose' y el ex de Belén Esteban se convirtieron en padres por primera vez y, también por primera vez, despixelamos la cara de la hija mayor del matrimonio y analizamos su perfil como incipiente influencer.

Aunque su madre asegura que su hija no quiere ser famosa y aparecer en televisión, lo cierto es que las redes sociales de Julia son públicas. La joven parece querer convertirse en un nuevo referente y sus posts están medidos casi al milímetro. La estética de las imágenes que comparte en Instagram es pulcra y bien cuidada y destaca por utilizar una gama de tonos neutros y fríos que aportan una sensación de equilibrio a su perfil. En definitiva, una auténtica influencer en potencia.

Julia sabe sacarse todo el partido del mundo. La forma de su rostro es bastante similar a la que tenía su madre con su edad, no obstante, en sus rasgos también se pueden intuir los genes de la familia Janeiro. Aunque sin maquillar se intuye una gran belleza, el lip liner para dar volumen a sus labios, un grueso eyeliner para marcar la mirada y unas buenas pestañas postizas no suelen faltar en sus looks.