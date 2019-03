Kiko Hernández revela el motivo por el que está soltero y habla de sus hijas: "Vivo muy bien solo"

telecinco.es

El colaborador de 'Sálvame' se ha sincerado como nunca hablando de su vida personal y confesando el motivo por el que está soltero. Kiko Hernández siempre ha sido muy cuestionado por ello, sobre lo que no había querido manifestarse nunca. Ahora, en una entrevista para 'Diez Minutos', el colaborador ha aclarado todas las dudas.

Al ser preguntado sobre su eterna soltería, el colaborador de 'Sálvame' no ha dudado en responder con total sinceridad y confesar las claves por las que el considera que está soltero, algo que no le preocupa en absoluto. "Soy insoportable y muy egoísta. No me planteo ni ahora ni en el futuro vivir en pareja. Vivo muy bien solo. Si de vez en cuando quiero tener algo, lo tengo. Pero soltero hasta la muerte. No me veo capacitado para mantener ninguna relación", ha explicado.

Con su trabajo en 'Sálvame' y su faceta de papá, Kiko Hernández ha desvelado que aún así tiene tiempo libre para otra serie de cosas: "Me sé administrar muy bien. Tengo tres días libres a la semana: viernes, sábado y domingo y se lo dedico a mis hijas al 100%. En mis planes no está nada que no sea estar con mi familia, mis amigos y mis hijas. Salí de fiesta hace poco ¡y me aburrí como un muerto!".

Además, al ser preguntado por sus pequeñas hijas Jimena y Abril, Kiko Hernández ha contado todos los detalles de ellas. "Están muy bien, de salud y de todo. Acaban de cumplir dos añitos y están como si no fueran prematuras ya", cuenta. Kiko Hernández considera que las dos han salido a él: "Una en la parte buena, no te voy a decir el nombre, y la otra en la parte chunga. Una tiene mi carácter cuando en 'Sálvame' me da el brote, y la otra tiene la parte cariñosa que saco muy de vez en cuando. Pero yo es que me las como. Se me cae la baba con las dos . Con cada cosa, con cada gesto, con cada palabra que tienen…"

Evaluándose a él mismo como padre, Kiko Hernández se pone un 9 de nota: "No me pongo un 10 porque tengo todavía muchos miedos que me tengo que quitar, pero estamos trabajando en ello". Kiko ha revelado que le da pereza cambiar pañales y que disfruta mucho con los paseos y las horas de juego. Además, a Kiko le encanta contarles cuentos y que le miren muy atentas.

Hablando sobre su lado personal, Kiko confiesa que es feliz y que su nueva faceta en el cine le tiene muy contento: "Todo lo que sea hacer algo distinto a lo que llevo haciendo 18 años en televisión, es un balón de oxígeno. Profesionalmente, creo que es una oportunidad para mí. Además, a raíz del tema de la película, me han ofrecido dos cosas en la misma línea, pero que no puedo avanzar. Dos cosas que son muy potentes y que van tan rápidas que creo que se van a terminar antes que la película", explica.

El pasado mes de junio, Kiko Hernández contaba todos los detalles de la nueva casa en la que vive junto a sus hijas:

También te puede interesar: