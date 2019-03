Makoke comparte un sensual desnudo tras su aplaudido posado en bikini

La exconcursante de 'GH VIP' y ex de Kiko Matamoros ya quiso recibir la primavera de una forma muy especial y enseñó un aplaudido posado en bikini . Ahora, Makoke ha compartido una impresionante fotografía en la que sale desnuda , enseñando el cuerpazo que tiene.

La foto no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que no han dudado en comentar sus impresiones en la publicación de la exconcursante de 'GH VIP'. Marisa Martín Blázquez, compañera en 'Viva la vida', no ha querido perder la oportunidad de comentar la foto de su amiga con varios emoticonos haciendo referencia del cuerpazo de infarto que tiene Makoke.