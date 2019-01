Kiko Hernández deja 'Sálvame' por el cine: “Os vais a enamorar de mi personaje”

Con respecto a las fotografías que se han filtrado en las que se le ve vestido de cura, Kiko ha explicado un poco más el motivo: "La secuencia me mandaba a un lugar tan céntrico como Preciados. Es parte del guión y no quiero desvelar porqué, pero sí puedo decir que mi personaje, al que le pasa todo en la historia, tiene un momento en el que termina vestido de cura. El equipo se partía de risa porque tengo un rollo al cura del exorcista".

Sobre su marcha de 'Sálvame', Kiko ha dejado claro que no es algo definitivo: "Me marcho para grabar la pelicula, pero vuelvo. Me tomo como unas minivacaciones". El colaborador no ha podido resistir explicar lo emocionado que se siente ante esta oportunidad: "Estoy muy ilusionado y contento, pero con muchas ganas de darlo todo en esta película. Llevo 16 años haciendo lo mismo y necesito hacer cosas nuevas".