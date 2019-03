Adara 'GH' confiesa su peor momento con la lactancia: "No quiero sentirme juzgada"

"Que quede clarísimo que siempre he querido darle el pecho y era algo que me hacía muchísima ilusión, no por los estereotipos, era algo que me hacía ilusión a mí". Con esta frase, Adara ha comenzado los 9 stories en los que ha explicado su opinión sobre la lactancia materna y la decisión que ha tenido que tomar tras tener a su bebé.