Kiko Matamoros opina sobre Mery Turiel, la supuesta nueva ilusión de su hijo Diego: "Me parece una chica normal"

Diego Matamoros podría haber encontrado de nuevo el amor junto a Mery Turiel. La influencer parece haber devuelto de nuevo la sonrisa al hijo de Kiko Matamoros, aunque por el momento ambos prefieren guardar silencio. Ha sido precisamente el colaborador de 'Sálvame' el encargado de romper ese halo de misterio al pronunciarse sobre la que apunta a ser la nueva novia de su hijo.

Kiko ha acudido junto a su pareja, la modelo Marta López Álamo, al estreno en Madrid de la película 'Spencer', largometraje en el que Kristen Stewart se mete en la piel de la difunta princesa Diana de Gales. Allí, el tertuliano ha atendido amablemente a los medios, donde ha sido preguntado por una reportera de Europa Press por Mery Turiel, "la nueva novia de Diego".

"¿Ya es la nueva novia de Diego?", ha dicho entre risas. "Pues a mí no me consta", añade. Unas palabras con las que ni confirma ni desmiente la relación de su hijo con la influencer, pero de las que se desprende que podrían estar conociendo, ya que quizás, la etiqueta de "novia de" sea muy precipitada.

Sea como fuere, Kiko Matamoros no ha tenido ningún problema en dar su opinión sincera sobre María Turiel Soler. "Me parece una chica normal", dice mientras asegura que él solo "quiere lo mejor" para sus hijos y que no le importaría tenerla como nuera. "Yo lo que quiero es que tengan una vida cómoda y sin problemas".

Kiko Matamoros aprovecha para cargar contra Estela Grande

Mery Turiel podría dar a Diego esa "vida tranquila" con la que tanto sueña su padre. La joven parece ser del agrado del colaborador, no como Estela Grande, de quien su hijo se divorció hace tan solo unos meses. "Estela no me gustaba cuando vi lo que era. No quería eso para mi hijo, como no lo hubiera querido para mí, para un amigo, ni para nadie que quiera. Yo no quiero gente que haga sufrir a mi gente", ha dicho.