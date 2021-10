A su lado para darle fuerzas ha estado su fiel compañero Togo , su perro Akira que es su mejor remedio a la hora de buscar mimos. Su "peludito", tal como ella le llama no se ha separado de su lado al notar que algo le pasa y eso unido a que la exnovia de Kiko Matamoros ha hecho una buena cura de sueño de once horas, le ha hecho volver a estar activa en las redes.

Aunque Carla Barber está muy controlada y acude a revisiones anuales, no ha sido hasta ahora cuando se ha empezado a encontrar más débil. "Me dan arritmias. Noto que el corazón empieza a latir a un ritmo que no es normal y de pronto noto cómo se me para el corazón y después empieza a latir con normalidad", ha señalado la exconcursante de 'Supervivientes', sobre la enfermedad cardíaca que padece y para la que no hay cura.