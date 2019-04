Sofía Suescun, tocada y hundida: "Creo que la víctima soy yo, anulada como persona"

Sofía Suescun considera que Alejandro Albalá tiene un problema de obsesión. Al ser preguntada sobre si cree que a Alejandro Albalá le gustan los hombres, ha respondido así: "No sé. No tengo problema en lo que pueda gustarle. Me habría parecido genial que me hubiera dicho: 'Me gustan los hombres y también me gustas tú. No lo habría dejado por eso".