Rebeca Jiménez está feliz con la recién nacida y no ha podido resistirse a compartirlo con sus seguidores: "Me parece increíble que después de veinte años de mi vida vuelva a tener una hermana preciosa. Mi cara lo dice todo. Amor y ternura. Se me cae la baba de abrazarla y besarla. ¡No me lo creo aún!". Por ello, la hija mayor de los Jiménez expresa que "mi pequeña grandullona, te quiero y te amo. Dios te guarde por siempre".