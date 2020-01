La Rebe posa con su hijo y enseña cómo ha crecido: "Vivo enamorada de este pequeñín"

"¿Veis esa sonrisa? Es la que me saca cada día mi hijo", ha escrito la de Plasencia en una foto con su pequeño. En esta, ambos aparecen con una sonrisa y posando en pijama. "Nada ni nadie me hace sentir lo que tú me haces sentir", ha reconocido la joven del chiquillo, de quien asegura que lo está dando todo para que esté bien. "Me acuesto con el deseo de cada día poder ser una madre 10 para él".