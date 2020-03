Laura Caballero da a luz a su hija y la presenta: "Nora"

Una feliz noticia que llega en medio de la crisis por el coronavirus que estamos viviendo y que ha conseguido emocionar tanto a sus ‘followers’ como a muchos de los actores del elenco de personajes de ‘ La que se avecina ’. Tan solo unos minutos después de ver la foto, no han dudado en enviarle sus mejores mensajes de cariño.

La confesión de Laura Caballero en medio de su embarazo

La creadora de 'La que se avecina’ quiso explicar cómo era su día a día con esto para no alarmar a sus seguidores. “Durante todos estos meses, mi desayuno es un pinchazo de heparina que hace que la ‘baby’ crezca sin problemas (…) Pensé que iba a ser más traumático, pero la verdad es que me pincho muy contenta y le he cogido el truquillo para hacerme moratones pequeñitos”, explicaba.