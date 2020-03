Diego Matamoros confiesa la reacción de Estela Grande tras dar positivo en coronavirus: "Es muy complicado"

En un vídeo para su canal de ‘mtmad’, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido explicar cómo lo está pasando. “Tengo coronavirus y ha sido complicada toda esta semana. Todavía no he recuperado ni el gusto ni el olfato. Ha sido muy duro, he estado con una tos muy fuerte”, ha señalado.

La reacción de Estela Grande

El influencer se ha sincerado sobre este momento que ha vivido y sigue viviendo y se ha expresado así: “Lo he pasado fatal, solo en casa y ocupándome de todo. Es muy complicado estar así, solo y muy jodido (…) Os deseo que no lo pilléis, porque es algo que es horrible”.

Diego Matamoros pide responsabilidad ante el coronavirus

Para terminar, ha querido mandar un mensaje a través de su vídeo. “Lo he pillado como tantas otras personas. Hay que ser responsables. Salgo a la calle cuando no hay casi gente y si tengo la mala suerte de encontrarme con alguien o me cruzo de acera o me aparto. Estoy siendo muy responsable y espero salir reforzado de todo esto”, ha comentado.