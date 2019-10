Laura Caballero, tras confirmar su embarazo: "Tengo el síndrome antifosfolípido"

La creadora de 'La que se avecina' ha explicado su día a día con el síndrome antifosfolípido

La guionista también ha contado el tratamiento que tiene que seguir. “Por eso, durante todos estos meses, mi desayuno es un pinchazo de heparina que hace que la baby crezca sin problemas", cuenta a la vez que explica cómo lo lleva: "Pensé que iba a ser más traumático, pero la verdad es que me pincho muy contenta y le he cogido el truquillo para hacerme moratones pequeñitos”.

La joven ha concluido el escrito que ha hecho público con una reflexión, en el que se pregunta por qué las pruebas médicas que se hacen no son más exhaustivas. “Por lo visto es mucho más común de lo que yo pensaba, así que me da rabia que no nos ofrezcan unos análisis más completos desde el principio para evitarnos malos tragos”.