No cabe duda de que el mundo de la moda ha dado un giro de 180 grados con la irrupción de la popular red social y ahora son ellas las encargadas de dictar tendencia. Y, en ocasiones, hasta se ponen de acuerdo. Basta con echar un vistazo a los perfiles sociales de algunas de nuestras ‘influencers’ favoritas para percatarse de la prenda que todas ellas tienen en común (y que los usuarios desean tener YA en el armario). Se trata del chaleco de punto y promete transformar cualquier look. Y si no sabemos cómo incluirlo en nuestro estilismo, ellas nos dan las pistas para dar en el centro de la diana.

Al igual que la ex de Gonzalo Montoya, Melyssa Pinto, una de las reinas del momento de la red social, ha apostado por la versión con estampado de pico de gallo, aunque de la etiqueta In Love With. La ex de Tom Brusse ha combinado el chaleco, valorado en 28 euros, con un jersey básico de manga larga en negro y botines con plataforma.