Anita Matamoros, Alejandra Rubio o Ana María Aldón: los cambios de look más radicales de los rostros de Telecinco

Cortes de pelo arriesgados, cambio de color radicales, nuevas tendencias… No cabe duda de que a los rostros conocidos de Telecinco les gusta (y mucho) renovar su imagen. Y, si no, basta con echar la vista atrás para comprobar cómo muchos de ellos se han puesto en manos de sus estilistas de confianza para transformar su look.