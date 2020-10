Porque Laura sigue siendo una chica con los pies en la tierra. Sencilla y natural. Sin embargo, las cosas que la rodean son dignas de la mismísima Paris Hilton. Y es que la que fuera ganadora de la edición VIP de ‘Gran Hermano’ nos ha sorprendido presumiendo de un look al alcance de pocos .

Analizamos el lujoso look de Laura Matamoros, que supera los 7.000 euros

Una joya divina que ha acaparado todas las miradas de la última publicación de la joven. Y la verdad, no nos extraña nada. Con un tamaño medio-grande y un exclusivo diseño en color negro de piel de cordero y cadena de metal dorado, este bolso puede ser tuvo por unos 6.050€ según el precio indicado en la página web oficial de la firma.

Un sueño para muchas mujeres del que Laura no se separa: ya sea para ir a un evento de moda o para ir a hacer la compra al ‘súper’ con unas deportivas. Pero no en esta ocasión, porque para esta improvisada sesión de fotos por las calles de Madrid, la madrileña ha optado por combinarlo con un look en el que intercala a la perfección la moda de alta costura con las prendas ‘low-cost’.