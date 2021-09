Y es que, la hermana de Anita Matamoros ha querido grabar a su primer hijo tocándole la barriga mientras experimentar un movimiento. Laura Matamoros ha preguntado directamente a su primer vástago si estaba "notando a tu hermanito". Y la respuesta del pequeño no se ha hecho esperar. "Si, noto una patada", ha respondido Matías mientras no dejaba de tocar el vientre de su madre. Un gesto con el que a la influencer se le ha caído la baba: "Ahora sí que me puedo morir en paz".