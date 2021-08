Un verano distinto para Diego Matamoros, pero justo lo que necesitaba para llenarse de energía. Los juegos con su sobrino Matías, el dejarse mecer por la slow life, los paseos con Pipa y las confidencias con su hermana están siendo para él todo un chute de energía y eso se nota no solo en su aspecto físico, sino también en cómo se siente y lo expresa abiertamente: "Os habrá pasado también a vosotr@s cuándo pensabais que todo se había ido a la mierda, que las cosas no salían o que no os hallabais, que con el tiempo se ha demostrado que no era para tanto, que incluso te ha fortalecido, que te ha mejorado".

"No busco la aprobación de nadie. Busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frente y que el que esté, me sume. Siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas mil veces", ha continuado explicando el joven frente a su casi medio millón de seguidores.