Lola Ortiz aclara si tiene pareja tras romper su relación con Vanesa Klein: "Me habéis preguntado si estoy soltera"

Estas han sido las contundentes palabras con las que ha respondido a todos aquellos que quieren saber si tiene pareja en la actualidad: “Me habéis preguntado unas 15 veces que si estoy soltera. Sí, estoy soltera. No estoy con Vanesa. Hace un mes que lo dejamos. Soy de ese club de chicas que entra en un ascensor y le dicen: ‘Oye con lo guapa que eres, ¿qué haces aquí sola de vacaciones’. Yo les digo: ‘¿A ti qué te importa”.

La cosa no ha quedado ahí y la extronista de ‘MyHyV’ ha confesado que le están preguntando mucho cómo se ve dentro de diez años. Tras leer esa pregunta, y sin dudarlo ni un solo segundo, esto ha sido lo que ha dicho: “No lo sé exactamente, porque creo que la vida da tantísimas vueltas que a lo mejor lo que creemos que va a pasar luego no pasa”.

Lola Ortiz ha aclarado que está estudiando Psicología y que su idea es estudiar sexología cuando termine su carrera universitario: “Quiero ser sexóloga, pero quién sabe”. La canaria ha matizado que ella no hace planes a largo plazo y que conoce a mucha gente que ha estudiado algo y luego se ha dado cuenta de que eso no le gusta.

Desde su punto de vista, la gente no debería presionarse y organizar tanto su vida, pues cree que a la larga no es lo correcto. “Las cosas van surgiendo según las circunstancias que van surgiendo. Yo ahora trabajo como influencer, un trabajo totalmente nuevo. Por lo tanto, no sé. Yo fluyo en la vida, voy fluyendo”, ha dicho mientras se sinceraba hablando sobre su futuro.