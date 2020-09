Álex Bueno manda un mensaje a José Sánchez tras su ruptura con Adelina Seres: "Aprendo mucho de ti"

Tras hacerse pública la noticia de la ruptura, las reacciones de sus compañeros de ‘La isla de las tentaciones’ eran de lo más esperadas. Primero fue Gonzalo Montoya , cuyo mensaje consiguió dejar en shock a los fans de la ahora expareja. “El amor no existe, son los padres”, escribía el ex de Susana Molina en tono de humor.

Un comentario chistoso que, sin embargo, no ha sido bien recibido por la mayoría de internautas. Lo contrario ha sido lo que ha ocurrido con Álex Bueno. El extronista de ‘Mujres y Hombres y Viceversa’ ha sido muy aplaudido gracias al precioso mensaje que le ha enviado públicamente a su compañero de reality.

Una publicación compartida de Alex Bueno (@alexbueno22) el 27 May, 2020 a las 6:15 PDT

Álex Bueno manda a José un inesperado mensaje tras su ruptura con Adelina

A pesar de sus diferencias, el ex de Fiama se ha ofrecido como un hombro en el que llorar. “Sabes que nunca fuimos los mejores amigos y que en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero aprendí y aprendo mucho de ti”, ha reconocido el exviceverso en un comentario compartido en el perfil de Instagram del Guardia Civil.

El Guardia Civil aclara el malentendido con su compañero de 'La isla de las Tentaciones'

Eso sí, los fans de José se han sorprendido al comprobar que José no respondía a las palabras de su compañero de ‘La isla de las Tentaciones’. Un malentendido que ha querido aclarar rápidamente. “Se nota que no erais los mejores amigos porque no ha hecho ni caso a tu comentario”, señalaba un internauta.