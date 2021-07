El nombre de Iván ha sido uno de los que más se ha repetido durante los casi cuatro meses que ha durado el concurso. Sin embargo, no siempre ha sido por una buena causa. Mientras Lola no dejaba de recordarle durante su estancia en Honduras (mencionándole cada vez que podía y dedicándole sus hazañas hondureñas), en España se había convertido en uno de los hombres más buscados.

Tanto es así, que la de León no ha dudado en sacar a relucir su faceta más tierna para demostrarle al mundo lo enamorados que están y lo mucho que se quieren. "Te quiero mil vidas. Me has demostrado muchísimo. He notado tu cariño, amor y apoyo desde Honduras durante estos cuatro meses. Nada va a hacer que cambie de opinión sobre ti ni sobre nosotros", aseguraba la finalista de 'Supervivientes' como una clarísima declaración de intenciones.