Sin embargo, una vez finalizado el 'reality' de supervivencia y a pesar de las dudas, la influencer decidía apostar por su relación y confiar ciegamente en su chico. De eso han pasado ya algunas semanas y la joven no ha podido esquivar la que se ha convertido en la pregunta del millón: ¿Ha roto su relación con Iván?

A través de Instagram, Lola le ha dado la oportunidad a sus seguidores de que le pregunten acerca de cualquier aspecto de su vida y, como no podía ser de otra manera, las preguntas que más se han repetido son aquellas relacionadas con Iván.

"Te quiero mil vidas. Me has demostrado muchísimo. He notado tu cariño, amor y apoyo desde Honduras durante estos cuatro meses. Nada va a hacer que cambie de opinión sobre ti ni sobre nosotros", escribía hace unos días la de León, demostrando públicamente que a pesar de las informaciones sigue creyendo a pies juntillas en la versión de su enamorado.