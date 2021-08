Estaba claro que el que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no se iba a quedar callado tras el estreno en mtmad de la de León, que aprovechó para anunciar su intención de verse cara a cara con Diego en los tribunales . Tras unos días de aparente tranquilidad que Diego ha aprovechado para rebajar el nivel de tensión que había en el ambiente, el cantante ha respondido de manera tajante a través de su perfil oficial de Instagram.

"Horus lleva casi siete meses viviendo conmigo , con mi gente, con mi familia, en mi casa. Lleva casi siete meses sin ver a Lola. Obviamente no se ha olvidado de ella ni se va a olvidar nunca, pero ya está acostumbrado a vivir conmigo", ha comenzado explicando el de Santander, desvelando el verdadero motivo de su último enfrentamiento con la influencer, que no es otro que los términos de la custodia compartida de su mascota .

Con esto, Diego ha querido dejar claro que lo único que pretende es dejar de "marear el perro" . "Si ahora viene Lola, se lleva al perro a 800 kilómetros a Benirdorm, luego a los dos meses vuelve aquí... Horus no tiene ni tres años y no va a tener nunca un hogar definitivo", ha explicado a su legión de seguidores, a los que ha contado con todo lujo de detalles cómo fue su última conversación con la exconcursante de 'Supervivientes', a la que ha advertido de que si sigue adelante con su contienda lo más probable es que las cosas terminen mal para ella.

"Bastante que le cedo al perro dos meses", ha continuado señalado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que ha asegurado que ha "cotejado la ley" y tiene la certeza de que este caso "no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica" . "Para ti será una experiencia decir que emprendiste acciones legales contra tu expareja y que perdiste el caso, pero es contenido para tu canal de mtmad", ha bromeado Diego, que ha acusado a Lola de provocar esta situación para tener qué contar en su recién estrenado canal, 'Wild Lola'.

"Eso sí que es triste", ha continuado el cantante de Santander, que también ha aprovechado para recordarle a su ex que su historia de amor no merece terminar saltando por los aires de esta manera. "No quiero terminar de esta forma. Nuestra relación fue increíble y muy bonita mientras duró. Estábamos muy enamorados los dos...pero adelante, emprende acciones legales contra mí. Estoy supertranquilo", ha sentenciado Diego, que ha respondido a Lola mostrándose muy seguro de su decisión que, según él, es lo mejor para Horus.