Lucía Sánchez reaparece en redes sociales para contestar a Isaac Torres. Las distintas versiones de su polémica y comentada ruptura han sido contadas por ambos a través de sus respectivos canales de mtmad . Él último en ofrecerla ha sido el propio 'Lobo', quien este mismo jueves ha contado sin ningún tipo de tapujos toda la verdad sobre su desenlace amoroso . Unas duras palabras a las que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no ha tardado en reaccionar.

Lo que prometía ser una guerra interminable de reproches y acusaciones cruzadas ha terminado con un inesperado giro de los acontecimientos. Muy nerviosa , Lucía se ha pronunciado a través de sus historias efímeras de Instagram, donde ha asegurado a sus seguidores que no tiene intención de ver el capítulo de su ex hablando de ella.

"Sé que hoy sale el capítulo de Isaac hablando de mí. Estoy muy nerviosa y no pienso verlo", asegura con la voz ligeramente temblorosa. Unas primeras palabras que han sido continuadas por un conciliador discurso que nadie esperaba: "Que me quedo con los momentos buenos, porque es una persona a la que he querido, tampoco voy a ser hipócrita y voy a estar todo el día criticándolo".