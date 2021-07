Maestro Joao, tajante con Rocío Flores: "Voy a pedir un protocolo para no cruzármela"

El exnovio de Pol Badía ha asegurado que le parece bien que Rocío Flores y Rocío Carrasco no se crucen por las inmediaciones de Mediaset: "Las heridas no están cerradas y me parece bien. Yo soy muy de Rocío Carrasco, que la adoro y la apoyo. Si ella decide que no se deben cruzar o ver, yo encantado". Además, a Joao le gustaría que se hiciera extensible: "No hay relación. Y viendo la manera en la que se comporta tampoco la quiero. Voy a pedir el protocolo para no cruzarnos", ha exclamado entre risas.