Maestro Joao, contundente sobre Rocío Flores: "Creo que necesita ayuda y su entorno no se la da"

Sin encontrar una defensa posible para el exguardia civil porque él se declara "a favor totalmente de Rocío Carrasco" y de la lucha de muchas mujeres por hacerse oír, el exconcursante de 'GH VIP' tiene claro que en este conflicto nunca se han tendido puentes y hasta duda de que hayan existido las diferentes llamadas que Rocío Flores dijo haber hecho para tener en algún momento puntual un acercamiento. "Rocío Flores no se ha querido acercar a su madre por nada del mundo. Que está en su derecho, pero que no venda otra película. No me creo ni las llamadas ni me creo nada", asegura a Outdoor.