Maestro Joao presume de pelo dos años después de su injerto capilar: "Crece rapidito"

Casi no recordamos la imagen del Maestro Joao detrás del increíble tupé que luce ahora. El exconcursante de 'GH VIP' fue de los primeros en volar a Estambul hace dos años para someterse a un injerto capilar. Muy sonriente apareció en el aeropuerto de Barajas con una la cinta (que hay que utilizar tras el trasplante para que la anestesia no baje a la cara) y con las marcas visibles de la intervención, pero eso no le importó demasiado. El astrólogo tenía la intuición de que ese retoque estético tendría buen resultado y, ¡vaya si acertó!