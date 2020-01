Makoke y Tony Spina retoman la relación tras su ruptura

La ex de Kiko Matamoros fue la encargada de anunciar que había roto con el modelo. La colaboradora concedió la exclusiva en ‘Viva la vida’, el programa en el que trabaja, dejando claro que ella había tomado la decisión porque se encontraba dentro de una rutina que no le gustaba. A pesar de afirmar que habían acabado en buenos términos, el extronista de ‘MyHyV’ prefirió no dar su versión de lo sucedido y optó por mantenerse en silencio.