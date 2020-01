Alba Carrillo rompe su silencio y habla de su relación con Rocío Carrasco y Fidel: "A mí me han apoyado"

Alba rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y Fidel

Después de semanas de mantenerse en un impensado silencio, Alba Carrillo ha estallado. La exconcursante de 'GH VIP' ha concedido una exclusiva a la revista 'Lecturas' donde ha respondido a todos los temas en los que se ha visto involucrada en los últimos meses, hablando incluso sobre la relación de amistad que mantiene con Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

"A mí me han apoyado y me han tirado para arriba (...) Son de las mejores personas que yo me he encontrado", ha reconocido la colaboradora sobre la pareja. Su amistad con ellos tuvo su origen en el plató de 'Hable con ellas', donde la hija de Rocío Jurado le brindó su apoyo tras el sufrimiento que estaba viviendo con la ruptura de Feliciano López. Desde entonces, Alba no ha dudado en defender a ambos a capa y espada cada vez que ha podido.

Según ha contado, su relación con ellos está bien, se han felicitado las fiestas navideñas y les quiere "un montón". Además, ha aclarado que ellas no hablan de Antonio David porque no es un tema de conversación que les interese. "Rocío es divertida, no hablamos de historias chungas, no nos regocijamos en la pena", sentencia. Alba considera que el silencio de la hija de Rocío Jurado es "un acto de amor hacia sus hijos para no exponerlos".

Para quien también ha tenido unas bonitas palabras es para su hijo en común con Fonsi Nieto. "Es un hombre. Dentro de nada se afeita y va a trabajar", ha confesado entre risas la tertuliana, que asegura que su hijo de ocho años le ha echado mucho de menos. La presentadora ha aprovechado este mes que ha estado apartada de los focos para exprimir todo el tiempo posible con él. Además, la hija de Lucía Pariente ha revelado que entre sus futuros planes se encuentra dar hermanos al pequeño.

Y no es lo único que tiene claro la colaboradora, ya que ha confesado en la exclusiva que no volverá a pasar por el altar. La periodista se casó con Feliciano López hace 5 años. Un matrimonio que tuvo poco recorrido y con un trágico desenlace. Un hecho que ha provocado que la colaboradora se niegue a volver a intentarlo, a pesar de que en la actualidad se encuentre felizmente enamorada del periodista Santi Burgoa.

Alba Carrillo estalla contra Antonio David tras ‘GH VIP’

No todo han sido declaraciones agradables. La presentadora ha hablado sin tapujos sobre sus compañeros de ‘Gran Hermano VIP’. El mayor perjudicado ha sido justamente la expareja de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, al que ha considerado como “la peor persona” de su edición.