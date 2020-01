Mila Ximénez: "Formo parte de un pasado que Terelu Campos prefiere olvidar"

"Edmundo sabe que tiene en sus manos la imagen de Teresa", ha confesado la colaboradora de Sálvame, que cree que va a manejar esta situación "con la sabiduría del falso silente". La tertuliana ha dejado muy claro en su blog que ella no se creyó nada al argentino en el comienzo de la relación con la presentadora y que confiaba más en los sentimientos que tenía la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Una relación que se ha visto desgastada, según la tertuliana, por no llegar a "asumir ciertos acuerdos que al final se olvidaron y despintaron un futuro que hubiese sido más largo". A pesar no tener la amistad que mantenía con la familia Campos, Mila solo espera que le vaya bien a la que fuera presentadora: "Lo único que me importa es que el daño sea el mínimo posible para Teresa", ha reconocido de una manera cariñosa.