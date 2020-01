Yoli y Jonathan 'GH' confiesan por qué no continuaron con su embarazo: "Es muy doloroso"

La 'youtuber' ha aclarado que aunque este momento se intentó eliminar de su memoria, siempre ha estado ahí y ha provocado que esté "muy jodida". Además, ha contado que no tenía pensado hablar sobre este tema y que le duele mucho hacerlo porque no está "nada orgullosa" de ello.

Tal y como ha contado, le detectaron meningitis, pero en un primer momento no le dijeron que estaba esperando un bebé. "Después de hacerme las ecografías y demás pruebas me dijeron que el bebé podía salir mal, con malformaciones, y por eso decidimos no tirar para adelante. Fue algo hablado por parte de ambos", ha relatado llorando sin parar.

La influencer ha continuado así mientras sus lágrimas iban en incremento: "Si no hubiera sido por una enfermedad o por prescripción médica no hubiéramos abortado. A mí me hubiera hecho muy feliz darle un hermano a Valeria, de hecho lo anhelo y me encantaría poder darle, en un futuro, un hermanito (...) Es muy doloroso". Admitiendo que fue un momento muy triste para ella, ha pedido a todos sus seguidores que puedan llegar a entenderla y que traten de ponerse en su piel.