Manu manda un mensaje a Kiko tras su acusación de infidelidad a Susana Megan: "El juego está amañado"

"No creas nada de lo que oigas ni la mitad de lo que veas", es como ha empezado su particular recado el mensajero de 'Volverte a ver' hacia ya el ex de su compañera de programa. El mensaje de Manu ha buscado tranquilizar tanto a Susana Megan como a su legión de 'cabesas' y para ello el extronista no ha dudado en tirar de ironía y manifestar que "el juego está amañado, pero no puedes perder si no juegas".