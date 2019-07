Violeta habla de su delgadez y aclara los kilos que ha engordado tras 'Supervivientes': "Recibo muchos insultos"

"Me toca las narices y me revienta que la gente se meta con el físico. A la gente que le importa mi físico, lo que peso, mis dietas...Son millones de comentarios insultándome y metiéndose con mi cuerpo", ha explicado la valenciana.

Violeta responde a sus 'haters' tras 'Supervivientes'

"He perdido 7 kg y lo lógico es venir más delgada de allí. Obviamente no estoy sana, evidentemente me fui del reality por problemas de salud. Ya basta, lo normal es que siempre haya algún envidioso pero es que me lo ponen muchas personas al día (...) En ningún momento estoy queriendo fomentar la anorexia como me han llegado a decir".