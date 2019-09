María Lapiedra anuncia que está embarazada y habla de Dinio: "Quiso comerse a mi gato"

Era una de las noticias más esperadas y hasta el momento no había habido ningún tipo de confirmación. María Lapiedra ha anunciado que estáde tres meses y que cumple así su sueño de ser madre tras sufrir un aborto el pasado mes de mayo . "Tras el aborto me daba miedo ilusionarme, el golpe podía ser peor si volvía a perderlo", explica.

Tal y como ha explicado la ex actriz porno, se ha quedado embarazada de forma natural, sin ningún tipo de tratamiento in vitro. "En marzo me quité unos quistes del ovario, eso ayuda a que te quedes embarazada antes y, en mayo, me quedé", cuenta. María ha relatado lo difícil que fue para Gustavo y para ella la pérdida del anterior bebé que esperaban. Se pasaron llorando días y asegura que eso les unió todavía más.

El duro pasado de María Lapiedra junto a Dinio, actual concursante de 'GH VIP 7'

Al ser preguntada por su actual relación con Dinio, María ha querido dejar claro que no tiene ningún tipo de contacto con él porque "se inventó" que estaba con ella cuando ella ya estaba con Gustavo. Eso le llevó a dejar de hablarle y a día de hoy no quiere saber nada de él.

María Lapiedra asegura que Dinio se lo hizo pasar muy mal y que se drogaba mucho. "Me utilizó, no me quería y eso formaba parte de mi autodestrucción. Pensaba que no merecía más", cuenta muy dolida. "Se drograba mucho, dio droga a mi gato (...) Quería poner al gato en la lavadora, me decía que en Cuba se comían a los gatos y se lo quería comer", explica. María decidió echarle y quedarse con sus llaves un día que se fue a por comida.