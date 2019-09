Jonathan 'GH' confiesa que fue infiel y Yoli rompe a llorar: "No me tocabas ni con un palo"

"Voy a admitirlo todo", le decía Jonathan a Yoli momentos antes de confesar a su ex que le fue infiel en una noche de fiesta y desenfreno. "Eres la madre de mi hija, te voy a querer siempre. Lo que pasó es que dejé de estar enamorado", le ha confesado a pesar de las lágrimas y los reproches de LoveYoli, que no ha podido evitar encerrarse en el baño para llorar desconsoladamente. "No me has cuidado en ningún momento. La familia es la familia pero la pareja es la pareja y no me tocabas ni con un palo", se ha quejado Yoli desesperadamente tras enterarse de toda la verdad.