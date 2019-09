Sofía Suescun cambia de look y protagoniza una nueva polémica: "Deja de copiar a Gloria Camila"

Sofía Suescun ha sorprendido con un cambio de look en el que ha estrenado un flequillo muy comentado en redes sociales. Tras despedirse de su actual novio, Kiko Jiménez, para que este participara en la versión VIP del reality de convivencia, la exganadora de ' GH ' ha enseñado cómo ha quedado tras pasar por las manos de su peluquería de referencia, dejando que sus seguidores opinen sobre su nueva imagen.

Hasta Lorena Morlote se ha acercado Sofía para acerse un gran cambio de look, que ha mostrado a través de sus stories y con una doble imagen en su perfil de Instagram. Con un arriesgado flequillo que le sienta fenomenal, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' ha querido mostrar a sus seguidores el cambio y preguntarles qué les parece.

"Me ha dado por el flequi. ¿SÍ O NO?", ha escrito la que fuera ganadora de 'Gran Hermano', con la imagen en la que se ve luciendo un nuevo y arriesgado look.