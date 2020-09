María Lapiedra habla de su método de adelgazamiento y abre un debate: "A mí me funciona"

Este último año, la catalana protagonizó uno de los embarazos más seguidos mediáticamente. ¡Y no era para menos! Con este embarazo, la pareja conseguía cumplir su sueño de convertirse nuevamente en padres, afianzando su amor de la manera más bonita de todas.

A pesar de las dolorosas críticas, el colaborador de 'Sálvame' y la catalana han dejado claro que están hechos el uno para el otro, demostrando en numerosas ocasiones la pureza de su relación. No hay más que ver el momento tan feliz que atraviesan juntos: criando a su primera hija en común.

La excolaboradora de 'Sálvame' ha abierto un debate sobre el tipo de dieta que sigue

"A veces no ingiero nutrientes durante la noche y me salto la primera comida del día para que mis reservas energéticas, "niveles de glucógeno, sean más bajas", ha señalado la pareja del colaborador de Telecinco hablando sobre este método de adelgazamiento que, según ella, "acelera" su metabolismo.

Eso sí, María ha querido dejar claro que esta técnica no se puede realizar durante la lactancia. Pese a ello, sus seguidores han puesto el grito en el cielo y han opinado que este tipo de ayuno "no sirve para nada".

"¿No te tomas ni un café?", "cuando lleves un tiempo tendrás efecto rebrote", "normal que adelgaces si no comes", o "no adelgaces más", son algunos de los comentarios que ha recibido la pareja del colaborador de 'Sálvame', que ha resaltado que es un método que a ella le "funciona".