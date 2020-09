Toñi Moreno reflexiona sobre la maternidad y Paula Echevarría le aplaude: "Me parte el alma"

Es por eso que Toñi ha recurrido a sus redes sociales para buscar entre sus seguidoras el “dolor” que solo una mamá puede entender. Y es que separarte de tu hijo no es algo fácil…y menos si es tan pequeñito, como es el caso de Lola, que tan solo tiene ocho mesecitos de edad .

Desde la distancia y con una tierna foto: así ha sido el mensaje que Toñi Moreno ha dedicado a su hija

“Hay días en los que necesito que me toque un Euromillón porque me parte el alma separarme de ella. Otros…en los que trabajaría gratis. Las madres del mundo me entenderán. Te quiero mi amor”, ha escrito la que fuera conductora de varios programas de Mediaset, dirigiéndose directamente a su hija, a la que se refiere como el amor de su vida.