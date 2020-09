Fani Carbajo , exparticipante de ' La isla de las tentaciones ', ha grabado un vídeo junto a la madre de Christofer y ha acabado desvelando el motivo por el que Álex Bueno y su novia Natalia Villena han roto su relación . La exconcursante de 'Supervivientes' no soporta al ex de Fiama y ha estallado como nunca contra él a través de su canal de 'mtmad', donde ha hablado largo y tendido sobre el influencer.

En medio del enfado, Fani ha respondido a todas y cada una de las cosas que ha dicho el ex de Fiama sobre ella, que no han sido pocas. Además, le ha dicho que ella no tiene la culpa de generar interés en los demás, algo que considera que no le pasa a él. "Me río de ti. Me das asco", ha apuntado entre otras muchas cosas.