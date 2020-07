María Lapiedra se sincera y confiesa el motivo por el que no muestra a sus hijas mayores: "Tengo un convenio con mi ex"

María Lapiedra ha vuelto a sincerarse con sus miles de seguidores de Instagram. En esta ocasión, la pareja de Gustavo González ha querido aclarar públicamente una de las dudas de sus fans: por qué no muestra a sus hijas mayores, las que tuvo junto a Marc Hamilton. Cuando una de sus seguidoras le ha preguntado por este tema, la que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha dudado en responder con total naturalidad.

Y es que, sus seguidores no han pasado por alto que María ha mostrado un montón de fotografías de su primera hija en común con Gustavo, la pequeña Mía. Esto ha hecho que muchos de sus fans se pregunten por qué a ella si la muestra y a sus otras dos hijas no. Esta ha sido la contundente respuesta de la actriz ante la pregunta del millón: "Tengo un convenio con mi ex y no la podemos sacar ninguno de los dos. Así no hay disputas".