Y fueron felices: el tormentoso inicio de la relación de Gustavo González y María Lapiedra

Mila Ximénez, en su sección en ‘Sálvame’, envió al cielo a Gustavo y a María, y es que ella, como muchos otros, no apostaban porque su relación durara ¿El motivo? La forma que empezó y la tormenta de polémicas que desencadenaron juntos.

El origen de la relación de María Lapiedra y Gustavo González

Las declaraciones de María no solo sobre su matrimonio, también sobre su relación con Gustavo y las alusiones a su exmujer empezaron a tener consecuencias. Los conflictos se sucedían, el colaborador perdía la paciencia y se iba de Telecinco minutos antes de que llegara María, completamente derrumbada y entre lágrimas.

Gustavo González, enfrentado con Gema López y María Patiño

Además, la actitud de Gustavo permitiendo ciertas cosas a María enervó a Gema López y a María Patiño. Íntimas amigas del colaborador y su sostén durante la crisis, no entendían que Gustavo dijera no querer ser un personaje público pero que permitiera ciertas actitudes de María y alusiones a su exmujer y sus hijos. “Ya no le conozco”, se quejaba Gema López.