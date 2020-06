Gustavo González y María Lapiedra posan con su hija: "Hoy cumple dos meses"

Gustavo González y María Lapiedra no podrían estar atravesando un momento más dulce en su vida. Han pasado dos meses del nacimiento de su hija Mía y la pareja ha querido celebrar esta fecha tan especial compartiendo con sus fieles seguidores unas preciosas fotos familiares. Además el colaborador de ‘Sálvame’ le ha dedicado a su peque unas tiernas palabras que han enternecido a todos.

Gustavo y María celebran los dos meses de su hija con preciosas fotografías familiares

“Hace dos meses llegaste a nuestra vida y la hiciste más completa Mía”, ha escrito el colaborador de ‘Sálvame’ junto a una fotografía de película en la que vemos a los orgullosos papás besándose en los labios mientras acurrucan entre los dos a una ya no tan pequeña Mía.

"Hace cinco semanas viniste a la vida. Reforzaste y renovaste mi ilusión y me diste cinco motivos GGGGM para luchar. Placentera y edificante lucha de veros juntos. Os quiero tanto…”, escribía hace unas semanas enviando un emotivo mensaje a sus otros hijos , que todavía no han conocido a la pequeña Mía.

El colaborador de 'Sálvame' y la catalana se han ganado el cariño de la gente

"Lo que más me gusta de vosotros es que habéis callado muchas bocas y habéis demostrado el amor que os tenéis", "me gusta veros tan felices", "qué monos" o "me alegro mucho de los felices que estáis con vuestra pequeña", son solo algunos de los mensajes que más se repiten en las redes sociales del colaborador de Telecinco, que aprovecha todo momento para compartir con sus fans su felicidad.