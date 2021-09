Marina García cuenta la razón por la que ha estado desaparecida: "Nunca me había ocurrido"

Tras varias semanas de reflexión, la que fuera novia de Jesús Sánchez ha contado los motivos por los que tuvo que hacer un parón en su frenética vida y buscar ayuda. Fue la propia Marina la que se dio cuenta de que algo le pasaba tras estar irascible con todo el mundo, tal y como lo ha contado en su canal de mtmad. "Me cuesta mucho hablar de estas cosas porque nunca me ha pasado. Me está ocurriendo ahora y yo misma no me creía que me estuviera sucediendo", ha expresado la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’: