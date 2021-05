Marina García ha conseguido dejar sin palabras a sus seguidores. La que fuera concursante de la tercera edición de ‘ La isla de las tentaciones ’ junto a Jesús se ha quitado las extensiones y ha mostrado cómo es su pelo corto , algo que no había hecho hasta ahora.

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha lucido su melena corta a través de sus historias de Instagram, donde sus más de 600.000 seguidores han podido ver por primera vez cómo es su pelo corto sin extensiones y al natural. "Nuevo cambio de look", ha señalado.

Sin embargo, a la ex de Jesús no le ha convencido mucho su cambio de imagen y ha vuelto a ponerse las extensiones en ‘My Extensions’, su peluquería de confianza y a la que también acuden otras famosas de Telecinco como Amor Romeira, Aurah Ruiz o Bea Retamal para someterse a todo tipo de cambios de look.